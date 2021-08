Situationen i Afghanistan spidser til, mens Taliban overtager flere og flere områder i landet.

Fredag lukkede Udenrigsministeriet den danske ambassade i Kabul og opfordrede derudover alle danskere til at forlade landet omgående.

Lørdag skriver ministeriets borgerservice på Twitter, at situationen nu er meget alvorlig.

»Danskere opfordres til at forlade landet omgående. Situation er yderst alvorlig.«

AFGHANISTAN: Danskere opfordres til at forlade landet omgående. Situation er yderst alvorlig. Kontakt UM på +4533921112 — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) August 14, 2021

Danskere opfordres også til at kontakte Udenrigsministeriet på tlf. +4533921112, hvis de opholder sig i landet.

Den seneste uge har Taliban én efter én overtaget kontrollen med mindst 18 af landets 34 provinshovedstæder. Taliban har altså kontrol over mindst to tredjedele af Afghanistan.

Regeringen i landet holder fortsat stand i Kabul og byer som Mazar-i-Sharif i nord og Jalalabad i øst mod grænsen til Pakistan.

Dog ligner det, at hovedstaden Kabul i øjeblikket på vej til at blive omringet af Taliban, der senest lørdag erobret Logar-provinsen, der ligger lige syd for Kabul. Derfor kan der kun være tale om et par dage, inden Taliban kan være inde i hovedstaden.