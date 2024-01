»Udenrigsministeriet yder konsulær bistand i sagen.«

Sådan lyder det i et mailsvar til B.T. på baggrund af den alvorlige skiulykke i Østrig, hvor en dansker er involveret.

Derudover bekræfter Udenrigsministeriet sagen.

»Udenrigsministeriet er bekendt med, at en dansk statsborger har været involveret i en ulykke i Østrig. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke oplyse yderligere i sagen.«

Af endnu uvisse årsager kolliderede en 16-årig dansk skiløber der med en 64-årig tysk snowboarder – og sidstnævnte endte med at afgå ved døden.

Det var omkring mandag klokken 15, at der af endnu ukendte årsager skete et sammenstød mellem den 16-årige dansker og en 64-årige tysker på den blå piste i Nauders-området.

En blå piste beskrives som let og for dem lige over begynderniveau.

»Tyskeren blev dødeligt kvæstet ved ulykken. Umiddelbare genoplivningsforsøg fra et vidne til ulykken mislykkedes,« lød det tirsdag i en pressemeddelelse fra politiet.

Den unge dansker blev efterfølgende fløjet til Zams Hospital med det, der blev beskrevet som 'skader af ukendt sværhedsgrad'.

Politiet i Tyrol oplyser onsdag, at man ikke har fået en ny melding om danskerens tilstand.

»Vi får kun information fra sygehuset, hvis involverede personer afgår ved døden. Og vi har ikke fået noget nyt,« lyder det.

B.T. følger sagen.