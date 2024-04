Udenrigsministeriets Borgerservice går nu ud og advarer danskere i Israel.

Det skyldes, at man frygter mulige angreb mod landet samt israelske interesser i området.

De seneste dage har der igen og igen lydt advarsler om, at Iran eller Irans venner i Mellemøsten kunne finde på at indlede et storstilet angreb mod Israel.

Det har blandt andet fået USA til at advare om et muligt storangreb.

Og det samme gør Udenrigsministeriets Borgerservice nu i et opslag på det sociale medie X.

»ISRAEL: Der er en forhøjet risiko for militær eskalering og angreb mod Israel og israelske interesser i regionen,« skriver det.

Af den årsag opfordres danskere i regionen til at holde sig opdateret om 'vigtig information' øverst i den aktuelle rejsevejledning for Israel.

Her kan man fredag aften læse i en orange bjælke, at man fra Udenrigsministeriets Borgerservice 'fraråder alle ikkenødvendige rejser til hele landet'.

»Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt,« lyder det.

Men det er ikke den eneste advarsel, som Borgerservice kommer med i sin rejsevejledning.

I en rød bjælke under overskriften 'vi fraråder alle rejser til grænseområderne til Gaza, Libanon og Syrien. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko' kan man læse følgende:

»Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.«

Fredag aften har Israel ifølge flere meldinger skudt en række raketter ned ved sin nordlige grænse til Libanon.

Det kan ifølge flere iagttagere være en mulig test af Israels forsvar inden et muligt større angreb.

B.T. følger sagen.