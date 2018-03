Sri Lanka er i undtagelsestilstand frem til foreløbig den 16. marts.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice i en varselsmeddelelse.

Det er første gang siden borgerkrigen i Sri Lanka, der sluttede i 2009, at landet er i undtagelsestilstand.

Det sker efter flere dages sammenstød mellem muslimske og singalesiske indbyggere. Formålet med undtagelsestilstanden er at forhindre yderligere uroligheder i landet. Undtagelsestilstanden har medført tidsbegrænsede udgangsforbud lokalt i Kandy og Ampara, som har været centrum for urolighederne. Samtidig er skoler lukkede, ligesom brugen af internet og telefon er begrænset. Teleselskaberne har fået påbud om at lukke ned for brugen af data for at forhindre, at billeder spredes.

Normal rejse- og turistaktivitet kan fortsætte, og situationen er efter omstændighederne rolig, oplyser Udenrigsministeriet.

»Danske rejsende bør være forsigtige og følge myndighedernes anvisninger, herunder respektere tidspunkter for udgangsforbud. Man bør holde sig på afstand af opløb og demonstrationer og følge udviklingen i medierne,« lyder opfordringen fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

De kommende ti dage vil der være soldater udstationeret for at forhindre yderligere uroligheder.

Sri Lankas premierminister Ranil Wickremesinghe fordømmer 'de racistiske og voldelige handlinger' i Kandy og lover at 'skride til yderligere handling'.

As a nation that endured a brutal war we are all aware of the values of peace, respect, unity & freedom. The Govt condemns the racist & violent acts that have taken place over the last few days. A state of emergency has been declared & we will not hesitate to take further action. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) March 6, 2018

Urolighederne i Kandy menes at være begyndt 4. marts, hvor en taxi med fire muslimske mænd kolliderede med en bil, der ifølge det lokale politi blev ført af en ung buddhistisk mand. Han blev angrebet med en jernstang og omkom senere af sine kvæstelser på hospitalet. De fire muslimske mænd er sidenhen blevet arresteret og er stadig i politiets varetægt, skriver CNN.

Det er dog ikke noget nyt, at spændingerne mellem de to religiøse grupper i Sri Lanka er voksende. Det har de været gennem et år, hvor nogle buddhistiske grupperinger har beskyldt muslimer for at tvinge folk til at konvertere til islam, ligesom buddhisterne hævder, at muslimer har vandaliseret buddhistiske arkæologiske steder.

I en skriftlig udtalelse fordømmer regeringen volden, som nu også rammer muslimer.

»Hadet og den ondsindede smædekampagne, som nogle borgere står bag, særligt via sociale medier, målrettet det muslimske samfund (...) med det klare formål at skabe disharmoni mellem grupperne i samfundet og opildne til vold,« skrev regeringen mandag.

I Sri Lanka kan præsidenten erklære undtagelsestilstand med henblik på at sikre offentlig orden og sikkerhed. Ifølge landets love kan undtagelsestilstanden vare op til en måned medmindre parlamentet vedtager andet