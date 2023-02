Lyt til artiklen

Danskere, der opholder sig i Nigeria, skal være ekstra opmærksomme.

Det skriver Udenrigsministeriet.

»Der er efter præsident- og parlamentsvalget opstået politiske uroligheder blandt andet i Lagos centrum. Vær opmærksom på dine omgivelser og begræns din færden mest muligt. Situationen kan udvikle sig hurtigt og alvorligt i hele landet,« lyder det.

De opfordrer til, at man følger myndighedernes anvisninger og holder sig opdateret via sociale og lokale medier som punchng.com og vanguardngr.com.

Udenrigsministeriet fraråder også alle ikke nødvendige rejser til landet, og de fraråder helt at rejse til delstaterne Adamawa, Borno, Yobe, Gombe, Taraba, Plateau, Bauchi, Jigawa, Kano, Katsina, Kaduna, Zamfora, Sokoto, Kebbi, Niger, Kogi, Abia, Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Rivers og Cross Rivers.

Ved behov for akut rådgivning kan man kontakte ambassaden i Abuja på telefonnummer +23 499 036 635 eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på bbb@um.dk eller telefonnummer +45 33 92 11 12.

Krisen skyldes blandt andet en mangel på pengesedler, som du kan læse mere om her. I går kom nyheden om, at 15 mand havde stormet et stemmeoptællingssted.