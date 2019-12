Tumult og uroligheder har ikke hørt til sjældenhederne i Frankrig det seneste år.

Siden oktober 2018 har Frankrig - og især hovedstaden Paris - været hjemsted for adskillige demonstrationer. Nu er der optræk igen, og det får Udenrigsministeriet til at komme med en advarsel.

‘Hold dig fra demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt,’ skriver Udenrigsministeriet på deres hjemmeside.

Fredag markerer 16. dag i træk med en stor strejke for ansatte hos offentlige transportmidler, og situationen er anspændt ved tærsklen til en af de travleste rejse-weekender.

Udenrigsministeriet oplyser, at både tog- og bustrafik samt flytrafikken kan blive påvirket i landet.

Strejkerne spænder over hele landet, og derfor opfordrer ministeriet danskere i Frankrig til at være opmærksomme på situationen.

Voldelige demonstrationer har siden oktober sidste år raseret Frankrig og skabt kampe mellem politi og de såkaldte ‘gule veste’.

De gule veste demonstrerer mod præsident Emmanuel Macrons skattereform, som de mener rammer under- og middelklassen hårdt, mens den tilgodeser den mest velhavende del af befolkningen.

I dette tilfælde drejer demonstrationerne sig om den franske regering, der har et ønske om at strømline landets nuværende pensionssystem - et ønske, som ikke bakkes op af forskellige fagforbund heriblandt forbundet for ansatte i transportsektoren.

Efter et møde har den franske premierminister, Edouard Philippe, udtalt, at der er ‘fremskridt’ i forhandlingerne, men til januar kan situationen blive forværret, efter fagforbundet for piloter og flypersonale torsdag meddelte, at de planlægger strejke fra 3. januar.

Udenrigsministeriet opfordrer danskere i Frankrig til at bruge deres ‘sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd’, som de skriver. Desuden meddeler ministeriet, at der er en ‘middel risiko for terror i Frankrig’:

‘Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister.’ Ministeriet opfordrer til, at man som turist holder sig orienteret via nyhedsmedier, rejsebureauet og rejsevejledningen.