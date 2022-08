Lyt til artiklen

Udenrigsministeriet advarer nu danskere, som opholder sig i Island.

Det skyldes en øget risiko for vulkanudbrud.

»Der er jordskælvsaktivitet omkring Reykjanes-halvøen og Grindavik. De islandske myndigheder har skærpet sikkerhedsniveauet pga. øget risiko for vulkanudbrud,« skriver Udenrigsministeriet i en opdatering til rejsevejledningen for Island tirsdag aften.

»Undgå områder med fare for jordskred og nedrullende sten fra højere liggende områder. Vær opmærksom på løse genstande i dine opholdsrum pga. rystelser. Følg de lokale myndigheders råd og anvisninger,« tilføjer Udenrigsministeriet.

Reykjanes-halvøen ligger sydvest for Islands hovedstad Reykjavik – og det er på netop denne halvø, at Islands internationale lufthavn Keflavik ligger.Lufthavnen er ikke blevet lukket.

Der går således stadig fly til og fra Keflavik.

Island er et af de områder i verden med mest vulkansk aktivitet og har stået for omkring en tredjedel af klodens produktion af lava de sidste 500 år.

Landet har omkring 130 vulkanske bjerge, og 18 af dem har været i udbrud siden bosættelsen af Island begyndte. I april 2010 lammede et vulkanudbrud under gletsjeren Eyjafjallajökull flytrafikken over det meste af Europa.