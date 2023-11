I alt 15 danskere er evakueret fra Gaza.

Det oplyser Udenrigsministeriet over for B.T.

»15 personer fra den danske evakueringsliste er nu blevet evakueret fra Gaza,« skriver Udenrigsministeriet således.

Udenrigsministeriet arbejder fortsat på, oplyser man, at 'muliggøre udrejse for de resterende personer på den danske evakueringsliste'.

»Udenrigsministeriet gør, hvad vi kan for at rådgive de enkelte borgere, men det er en kompleks situation, og der kan være personer, som ikke har mulighed for eller ønsker at bevæge sig til Rafah grænseovergangen i det sydlige Gaza,« lyder det.

»Ambassaden i Kairo vil fortsat være klar til at tage imod de borgere på den danske evakueringsliste, der har mulighed for at komme til Rafah grænseovergangen,« understreger Udenrigsministeriet.

Det har tidligere været fremme, at der stod 'omkring 20 personer' på den danske evakueringsliste.

Men præcist hvor mange danskere, der fortsat befinder sig i Gazastriben, oplyser Udenrigsministeriet ikke.