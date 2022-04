Søndag morgen fik de ukrainske soldater i Mariupol et urokkeligt og ubehageligt ultimatum fra den russiske hær:

Læg våbnene, og I vil ikke blive dræbt.

Med andre ord: Hvis I ikke adlyder, udsletter vi jer.

De ukrainske soldater fik til søndag klokken 12, før overgivelsen skulle være en realitet, men et par timer senere kunne adskillige medier fortælle, at det ikke var sket.

Soldaterne ville kæmpe til døden.

Og det er en kamp, der er meget svær at vinde, fortæller Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, søndag i et interview med CBS News.

»Situationen i Mariupol er både militært alvorlig og hjerteskærende. Byen eksisterer ikke længere,« siger han og fortsætter:

»Resterne af den ukrainske hær og en stor gruppe civile er praktisk talt omringet af russerne. De fortsætter kampen, men ud fra hvordan russerne hidtil har opført sig i Mariupol, så ser det ud til, at de har bestemt sig for at jævne byen med jorden for enhver pris.«

Et ukrainsk flag foran en ødelagt bygning i Mariupol. De tilbageværende ukrainske soldater i byen vil kæmpe til det sidste ifølge premierminister. (Arkivfoto).

Før krigen var Mariupol ellers en lille perle i det østeuropæiske land.

Med et frodigt naturlandskab og masser af turistattraktioner var byen, som er på størrelse med Aarhus, et sikkert valg for de rejsende, der ville opleve noget af Ukraines mangfoldighed.

Men sådan er situationen bestemt ikke i dag.

Den seneste måned har Mariupol nemlig været genstand for voldsomme russiske bombardementer, og byens tilbageværende borgere har i ugevis manglet elektricitet, mad og vand.

De ukrainske soldater i Mariupol befinder sig på et gigantisk stålværk, og russiske kilder anslår, at der er omkring 2500 ukrainske soldater på værket.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj sagde lørdag i den forbindelse, at det vil sætte en stopper for alle forhandlinger om fred, hvis soldaterne bliver dræbt.