Mens Taliban trillede ind i Kabul, og mens alt udviklede sig til kaos i Afghanistan, blev Dominic Raab spottet på stranden

»Set i bakspejlet ville jeg ikke være taget på ferie, hvis jeg havde vist, at det ville udvikle sig sådan,« siger han nu.

For den britiske udenrigsminister er blevet nødt til at forklare sig i et interview med Sky News, efter at det er kommet frem, at han befandt sig på et femstjernet luksushotel på Kreta så sent som søndag. På ferie med familien.

Det var på det tidspunkt hele situationen for alvor eskalerede i Afghanistan, hvor også britiske styrker er indsat.

Dominic Raab fotograferet uden for Downing Street mandag. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Dominic Raab fotograferet uden for Downing Street mandag. Foto: HANNAH MCKAY

I tirsdagens interview forsvarer udenrigsministeren sig med, at »alle blev taget på sengen på grund af den fart, Taliban havde i deres fremrykning«.

»Ingen så det komme. Selvfølgelig havde vi taget vores forholdsregler, hvis vi havde forudset det,« siger han.

Et øjenvidne har forklaret til Telegraph, hvordan Dominic Raab befandt sig på hotellet Grecotel Amirandes Boutique på den græske ferieø, og først sent søndag forlod han det for at drage hjem. Da havde Taliban for længst indtaget den afghanske hovedstad, Kabul.

Dermed er Dominic Rab endt i samme situation som den danske forsvarsminister Trine Bramsen (S), der ligeledes har fået kritik for fredag at have været til koncert – i øvrigt sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) – og for søndag at have været på rundtur på Ærø, mens alt kollapsede i Afghanistan.

Grilled by @KayBurley about why he was on holiday during the fall of Kabul, the foreign secretary says he left "as soon as the situation deteriorated and demanded it", but adds that he wouldn't have gone on holiday if he had known what was about to happenhttps://t.co/qPs0VmYVd5 pic.twitter.com/nZ56q6pfrZ — Sky News (@SkyNews) August 17, 2021

Den britiske udenrigsminister forsikrer, at han løbende ved hjælp af »moderne teknologi« har været med til alle relevantet møder, og at han på timebasis er blevet opdateret om udviklingen i Afghanistan.

Og han tog hjem »så snart situationen forværredes og krævede det«.

»Virkeligheden er sådan, at en udenrigsminister altid er til rådighed og kan reagere på begivenheder, uanset om man er ude at rejse i embeds medføre eller på ferie,« siger Dominic Raab, der mandag blev set tilbage på arbejde i London:

»Og efter halvandet til to år med en meget anstrengende og krævende kalender, synes jeg, at det også er i orden, at man kan holde lidt fri – men vi er altid klar til at komme tilbage. Jeg er altid klar.«