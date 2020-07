Norge og Storbritannien har for nylig genindført kravet om karantæne efter hjemkomst fra det også blandt danskere meget populære turistland Spanien.

Men det mener spanierne er en overreaktion.

»Spanien er et trygt land både for spaniere og for turister,« sagde den spanske udenrigsminister, Arancha González Laya, på et pressemøde søndag ifølge Dagbladet.

Alene fredag registrerede Spanien ellers 2.255 nye smittetilfælde ifølge Worldometers, og tirsdag har Tyskland også reageret på udviklingen på den Iberiske Halvø.

De tyske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Catalonien, Aragón og Navarra, hvor coronasmitten især er genopblusset.

Det har den spanske regering mere forståelse overfor.

»Ligesom andre europæiske lande har Spanien et udbrud (af coronavirus, red.). Det er ikke unormalt. Det afgørende er, at Spanien tager omfattende foranstaltninger i brug for at kontrollere smitten,« sagde González Laya søndag.

Hun og den spanske regering appellerer til netop at gøre som Tyskland og kun indføre restriktioner over for rejser til og fra de regioner, som har oplevet en større stigning i antallet af nye smittetilfælde. For der står meget på spil for Spanien. Rigtig meget endda.

Bør Danmark gøre som Norge og Storbritannien og indføre krav om karantæne efter hjemkomst fra Spanien?

Landet er dybt afhængig af turismen, som er et af de allervigtigste erhverv. Det gælder især populære destinationer som De Kanariske Øer og De Baleariske Øer (herunder Mallorca), hvor coronapandemien stadig er under kontrol.

Derfor har de spanske myndigheder været i kontakt med myndighederne i andre europæiske lande for med Arancha González Layas ord at 'lægge en dæmper på dramatikken'.

Det danske udenrigsministerium fraråder ikke rejser til Spanien, men i rejsevejledningen opfordres der til ekstra forsigtighed på grund af coronavirus.

Det gælder særligt i Aragón, hvor myndigheder anbefaler en coronatest ved hjemrejse.

Catalonien er også nævnt, fordi der frem til 1. august er et forsamlingsforbud for mere end 10 personer.

For at et land bliver karantæneland, kræver det blandt andet mindst 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Ifølge Statens Serum Institut ligger det aktuelle ugentlige antal sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere for Spanien på 14,9. Det er et gennemsnit for perioden 8. juli til 21. juli.

Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag sine rejsevejledninger.