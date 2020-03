Danske embedsmænd arbejder på højtryk for at hjælpe danskere hjem fra udlandet, hvor det bliver stadig sværere at få et fly hjem.

Flyafgange bliver aflyst, og hele lufthavne bliver sat ud af drift på grund af coronavirus. Derfor er budskabet klart.

»Det går meget hurtigt. Det er nu, hvis du skal forsøge at komme hjem til Danmark - uanset hvor du er,« siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde onsdag.

Her svarer han på spørgsmål om, hvad myndighederne gør for de strandede, og der er særligt problemer i det asiatiske ø-rige Filippinerne.

Kom hjem nu, før det er for sent, siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Foto: Ida Marie Odgaard

Der er 2.000 danskere registreret på listen over de statsborgere, der opholder sig i landet.

Her fortæller flere rejsende til B.T., at hotellerne er begyndt at lukke, og at de ikke kan nå at komme til hovedstaden Manila, før et bebudet stop for internationale flyafgange torsdag midnat.

Men det flyforbud er droppet, siger Jeppe Kofod, der har talt med den filippinske udenrigsminister.

»Herudover fik jeg forsikring om, at der vil være hjælp at hente. For eksempel for rejsende, der har brug for visa eller for at få hotelophold, indtil hjemrejsen kan foregå,« forklarer Jeppe Kofod.

Det er sidste chance

Danskere i Filippinerne har også over for B.T. udtrykt bekymring for, at de ikke kan få den receptpligtige medicin, de har brug for. Men her kan myndighederne ikke hjælpe med meget.

»I forhold til medicin er man nødt til at finde en lokal læge, som kan hjælpe med at finde medicin på det lokale marked,« siger Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

Også i Marokko er der omkring 1.000 danskere, og derfor fik myndighederne i samarbejde med rejsebranchen arrangeret tre ekstra fly fra Marrakech i Marokko til København torsdag.

Men det er altså sidste chance for at nå hjem fra Marokko, og derfor arbejder man på højtryk med at hjælpe danskere i Marokko til at nå frem til lufthavnen i Marrakech, forklarer Jeppe Kofod.

Ingen kys eller kram

Når de rejsende kommer hjem, skal de tage deres forholdsregler. For faktum er, at langt de fleste smittede af corona i Danmark er blevet smittet i udlandet, før de kom hjem.

»Når man kommer hjem, skal man blive hjemme i 14 dage. Ingen velkomstkys og knus - heller ikke, selvom man ikke har set sin familie i flere måneder,« siger ministeren.

I alt er der registreret cirka 88.000 danskere på listen over rejsende i udlandet.

Til dem har Jeppe Kofod en bøn:

»Det kan godt være, der er fly lige nu, men vinduet lukker time for time, så man skal få en flybillet og komme hjem hurtigst muligt.«