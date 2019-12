EU skal omsætte sin "størrelse og betydning i verden til at fremme egne interesser", siger Jeppe Kofod.

Der er stadig en sandhed i den gamle beskrivelse af EU som "økonomisk kæmpe og politisk dværg", hvad angår den fælles udenrigspolitik. Men det skal være slut.

EU's nyligt tiltrådte udenrigschef, Josep Borrell, vil have EU til at tale "magtens sprog" i verden. Den politiske indflydelse i verden skal spejle det forhold, at EU på eksempelvis handel og udviklingspolitik er størst.

I et brev til EU's udenrigsministre før sit første ministerrådsmøde som ny udenrigschef mandag i Bruxelles har spanieren fremlagt sin vision.

- Magtens sprog betyder, at man lærer at anvende alle de værktøjer, der er til rådighed - og det er mange - så man får en stærkere position i verden, siger Borrell på vej ind til mødet.

Målet er "ikke et erobre". Målet er at bidrage til en "mere fredelig, velstående og retfærdig verden".

Den indstilling vinder genklang hos en meget stor gruppe EU-lande, der med Danmark opfordrer til netop dette i et nyt fælles holdningspapir.

Federica Mogherini, der overlod stafetten som udenrigschef til Borrell 1. december, er blevet kritiseret for ikke at løfte EU's potentiale tilstrækkeligt.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) hilser de nye toner fra Borrell velkommen.

- Der er ingen tvivl om, at Mogherini har gjort et kæmpe og godt stykke arbejde. Men man må også bare sige, at det har været svært for EU - også i de senere år - at spille den rolle, som EU kan og skal, siger Kofod.

Han peger på Afrika, som er en klar prioritet for den nye EU-Kommission, hvis formand i sidste uge besøgte kontinentet på sin første officielle rejse.

- Se på Kina og USA, som ikke fylder lige så meget, som vi gør i Afrika, men alligevel fylder deres indflydelse måske nogle gange mere, end vi gør.

- Det med at få os til at tale med én stemme i verden, det fokuserer vi på i dette papir, siger Kofod om holdningspapiret, som Danmark har skrevet sammen i alt 22 EU-lande.

Spørgsmål: Men når EU ikke spiller en større rolle, er det så ikke blot fordi, at man er 28 eller 27 lande, som ikke kan blive enige?

- Det er sandt, at vi er 27 eller 28 forskellige lande. Det er en af vores store styrker i Europa. Men når vi er enige om noget, og det er vi meget ofte - også i rådet af udenrigsministre - så skal vi også gennemføre og udøve vores indflydelse sammen, siger Kofod.

Han henviser til eksemplet med Tyrkiets militære offensiv i det nordøstlige Syrien i efteråret.

- Vi vedtager en meget striks politik i forhold til våbenpolitik, og så skal vi også gennemføre det i praksis, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/