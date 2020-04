Statsminister Mette Frederiksen bliver fremhævet af flere udenlandske medier for sin håndtering af pandemien.

Flere store udenlandske medier fremhæver en sammenhæng mellem kvindelige statsledere og en god håndtering af coronaviruspandemien.

Således bliver Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), også fremhævet af medier som britiske The Guardian og amerikanske Forbes.

- Danmark (ledet af Mette Frederiksen) og Finland (hvor premierminister Sanna Marin er leder for en koalition med fire andre partier ledet af kvinder) udfører et bemærkelsesværdigt arbejde med at inddæmme coronavirus, skriver The Guardian.

Af andre statsledere bliver Tysklands Angela Merkel, New Zealands Jacinda Ardern og Taiwans Tsai Ing-wen fremhævet.

Ifølge Forbes har de kvindelige statsledere været hurtige til at reagere på alvoren af coronavirusset.

- Tysklands forbundskansler fortalte tidligt og roligt, at dette var alvorligt, og at op mod 70 procent af befolkningen kunne smittes, skriver Forbes og giver endnu et eksempel:

- Blandt de første og hurtigste reaktioner var Tsai Ing-wens i Taiwan. Tilbage i januar ved de første tegn på en ny sygdom indførte hun 124 restriktioner til at forhindre spredning, der i dag er almindelige andre steder.

Også det amerikanske medie CNN fremhæver sammenhængen. CNN skriver blandt andet, at fire ud af fem nordiske lande har kvindelige ledere, og at landene har lavere dødsrater sammenlignet med andre europæiske lande.

- I kontrast til disse handlekraftige strategier står Sverige - det eneste nordiske land, der ikke er ledet af en kvinde - hvor statsminister Stefan Löfven har nægtet at indføre nedlukning og har holdt skoler og virksomheder åbne.

- Dødeligheden er steget langt højere her end i de fleste andre europæiske lande, skriver CNN.

Ifølge CNN er det for tidligt at drage den endelige konklusion omkring, hvorvidt ledere over hele verden har taget nok rigtige skridt for at kontrollere spredningen af coronavirus.

- Men eksemplerne viser, at et uforholdsmæssigt stort antal ledere, der handlede tidligt og beslutsomt, var kvinder, lyder det.

