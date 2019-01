Efter et døgn i myndighedernes varetægt er internationale journalister løsladt i Venezuela.

Myndighederne i det kriseramte Venezuela har sat to franske, to colombianske og en spansk journalist fri.

Mediefolkene blev anholdt onsdag, mens de alle sammen rapporterede fra tumulten, der kredser om præsident Nicolas Maduro.

Episoderne er blot de seneste i en række af anholdelser af journalister, som arbejder i Venezuela.

Den ene af de anholdte var en colombiansk fotojournalist fra EFE's spanske nyhedsbureau, der blev anholdt sammen med sin chauffør, da de dækkede en demonstration.

Få timer senere blev af bureauets journalister anholdt ved deres hotel af udsendte fra Venezuelas efterretningstjeneste.

Også to franske journalister blev anholdt onsdag i forbindelse med dækningen af demonstrationer i landet.

Den socialistiske regering har længe haft et anstrengt forhold til vestlige medier, som den opfatter som fjendtlige.

Korte detentioner og anholdelser er blevet mere almindelige for journalister i landet, der også møder mere bureaukrati fra myndighederne.

De seneste uger har præsident Maduro stået i den sværeste periode i sin regeringstid. Det spidsede til, at da oppositionsleder og parlamentsformand Juan Guaidó udnævnte sig selv til præsident.

Anholdelserne af mediefolkene har skabt vrede i diplomatiske kredse.

- Vi tror bestemt på, at det skal være muligt for journalister at udføre opgaver, sagde EU's udenrigschef Federica Mogherini efter et møde i Bukarest.

/ritzau/Reuters