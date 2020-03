Udbruddet af coronavirus har ført til restriktioner i en lang række lande, men en amerikansk ekspert mener slet ikke, at de vestlige myndigheder har været kontante nok i deres udmeldinger.

Vi har efterhånden hørt budskabet til hudløshed: Bliv hjemme!

Myndighederne - med statsminister Mette Frederiksen og selveste dronning Margrethe i spidsen - gentager gang på gang vigtigheden af, at vi undgår kontakt med hinanden og bliver på egne enemærker under coronakrisen.

Kun på den måde undgår vi, at for mange bliver smittet på samme tid, og at sygehusene ikke kan følge med, lyder det.

Folk nyder forårsvejret på trods af frygten for corona. Her ved indgangen til Kongens Have i København. Foto: Linda Kastrup

Alligevel har vi svært ved at modstå fristelsen i det flotte forårsvejr.

De seneste dage har der været talrige eksempler på store grupper af mennesker, der har nydt solen omkring søerne i København eller på Amager Strandpark.

Også i udlandet har man kæmpet med overfyldte parker og strande.

Men når danskere - ligesom i øvrigt også italienere, briter og amerikanere - har så svært ved at blive hjemme under coronakrisen, er det ikke fordi, de er selviske og ligeglade med at smitte andre. Det understreger en ekspert, som tv-stationen CNN har talt med.

Ved søerne i København er stierne nu ensrettede for at undgå, at løbere og gående kommer for tæt på hinanden. Foto: Philip Davali

Nick Chater er professor i adfærdsvidenskab på Warwick Business School.

Han mener, at regeringschefer og myndighedspersoner har været alt for vage i deres påbud, mens de gradvis har lukket ned for skoler, restauranter, biografer og lignende og har forbudt større forsamlinger.

Derfor er folk blevet forvirrede, understreger han.

»Når folk ganske forsigtigt bliver rådet til at gøre noget, så synes jeg ikke, man kan betragte dem som helt urimelige ved, at de så fortsætter med at gøre det de plejer alligevel,« siger han til tv-stationen.

Der har været liv omkring søerne og andre steder i hovedstaden og Danmark i det flotte forårsvejr. Også selv om myndighederne har henstillet til, at vi ikke samles i grupper på grund af faren for at smitte med coronavirus. Foto: Oscar Scott Carl

Chater mener simpelthen, at de vestlige ledere har været 'meget blandede' i deres kommunikation.

»For det budskab, de får ud af det, er simpelthen, at det slet ikke er så vigtigt. For var det virkelig vigtigt, så ville vi sige det. Vi siger jo heller ikke ting som: 'Vi råder dig til at stoppe for rødt lys. Vi råder dig til at køre i denne side af vejen.' ...Vi siger bare, at det skal du gøre. Og hvis du ikke gør, så bryder du loven,« siger Nick Chater.

Regeringerne i flere vestlige lande har været tilbageholdende med at skride til de voldsomme foranstaltninger af lockdown, som de kinesiske styre anvendte.

I stedet er befolkningerne i eksempelvis Storbritannien, Tyskland og Australien blevet opfordret af deres myndigheder til at holde afstand, og virksomheder er blevet rådet til at lade deres medarbejdere arbejde hjemme, hvis det er muligt.