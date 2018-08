Donald Trump er ikke altid lige velkommen

Præsident Donald Trump er blevet bedt om at holde sig væk fra senator John McCains begravelse på lørdag. Og det er ikke første gang, USA's 45. præsident er blevet holdt uden for 'det fine selskab'.

Således blev Donald Trump også bedt om at holde sig væk, da den tidligere førstedame Barbara Bush tidligere i år blev begravet.

Under et officielt statsbesøg i Storbritannien i juni var dronning Elizabeth ifølge avisen The Washington Post den eneste repræsentant fra kongefamilien, der ville mødes med præsidenten.

Hverken kronprins William eller hans lillebror, prins Harry, er ifølge avisen begejstrede for præsident Trump. Af samme årsag var hverken Trump eller hans kone, Melania Trump, inviteret med, da Harry i juni blev gift med den amerikanske skuespiller Meghan Markel.

Ved tilbagevendende lejligheder som den årlige pressefrokost i Det Hvide Hus og uddelingen af den prestigefyldte pris The Kennedy Centre Honours i Washington D.C. har Donald Trump også glimret ved sit fravær.

I forbindelse med pressefrokosten skønnede præsidenten angiveligt, at hans dårlige forhold til medierne ville ødelægge aftenen. Og ved de to Kennedy-prisuddelinger i 2017 og 2018 har hædrede kunstnere som saxofonisten Wayne Shorter og sangerinden Cher stillet det enkle ultimatum: Hvis præsidenten kommer, så kommer jeg ikke.

»Vi har valgt en helt ukendt størrelse - en slags forhistorisk rovdyr - til at være vores præsident. Og du kan jo ikke bede en T-Rex om at sætte sig ned ved middagsbordet. Det kan kun gå galt,«

Sådan siger den republikanske rådgiver Alex Castellanos til avisen The Washington Post.

I bakspejlet er det ikke svært at se, hvorfor Trump er ved at blive til dét, avisen kalder 'President non Grata' - uønsket præsident.

Således sagde Donald Trump blandt andet om den nu afdøde John McCain, der i slutningen af 60'erne blev torteret som vietnamesisk krigsfange:

»John McCain var ikke nogen helt. Jeg kan bedre lide folk, der ikke bliver taget til fange.«

Cher har Donald Trump gentagne gange kaldt 'person med lav intelligens'. Under valgkampen i 2016 svinede han konstant sin modstander Jeff Bush til, og han har direkte givet George W. Bush skylden for terrorangrebet på New York City i 2001.

Præsident Donald Trump har også anklaget sorte football-spillere, der knæler under nationalmelodien før deres kampe, for 'upatriotiske'.

Derfor gik det traditionelle besøg i Det Hvide Hus også helt galt, da halvdelen af årets Super Bowl-vinderhold, Philadelphia Eagles, meddelte, at de ikke ville møde op. De mente, at Trump er racistisk.

Som reaktion på de mange afbud aflyste Donald Trump hele football-holdets besøg. Og skandalen var komplet.

Ved lørdagens bisættelse i Washington D.C. deltager i stedet USA's vicepræsident, Mike Pence, og på McCains personlige opfordring holder de to ekspræsidenter Barack Obama og George Walker Bush tale.