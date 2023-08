Nok må være nok.

Det er beskeden fra rådhuset i Calvia i Magaluf, Spanien.

Området er kendt for sin turisme, men det er langt fra alle, som kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og en lille håndfuld opfører sig direkte livsfarligt.

En trend, hvor gæster på hoteller hopper fra balkon til balkon eller fra balkonen og ned i poolen, har vundet indpas.

Sidste år kostede trenden to turister livet, men det har ikke afholdt folk fra at kaste sig ud i det samme halsbrækkende stunt denne sommer.

Men nu sætter bystyret hårdt mod hårdt og deler heftige bøder ud til dem, der udøver den farlige leg.

36.000 euro lyder bøden på, og der er allerede fem, som har fået en sådan. Så hurtigt kan et øjebliks dumhed gøre en ferie 268.000 kroner dyrere. De blev desuden smidt ud af deres hotel.

Ifølge rådhuset har bøderne og ikke mindst deres størrelse en stærk præventiv effekt.

»Balkonhop tolereres ikke hos os. Det er uansvarligt og kan føre til alvorlige skader eller død,« siger Juan Feliu, rådhusets daglige leder, til Majorca Daily Bulletin.

Han understreger rådhusets nultolerance over for 'asocial adfærd og udskejelser', siden en ny administration tog over i juni.

Den seneste sag fandt sted klokken seks om morgenen sidste mandag.

Rådhuset har ikke oplyst, om de store bøder rent faktisk er blevet betalt, men de kan dog glæde sig over, at der i år ikke har været nogle dødsfald i forbindelse med altanhop.