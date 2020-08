Antallet af nye smittetilfælde og indlæggelser i Californien viser nedadgående tendens, oplyser guvernør.

Coronaudbruddet i Californien er aftagende målt på antallet af nye smittetilfælde og indlæggelser. Det samme gælder for antallet af covid-19-patienter, der bliver overført til behandling på intensivafdelinger.

Men tendensen er endnu ikke så markant, at det er nok til at overveje en ophævelse af restriktioner, der er indført for at bremse smittespredning.

Det siger den amerikanske delstats guvernør, Gavin Newsom.

Californien er med omkring 40 millioner indbyggere USA's mest folkerige delstat. Staten har registreret næsten 515.000 smittetilfælde og over 9300 dødsfald som følge af virusset.

- Dette virus forsvinder ikke bare. Det tager ikke en fridag i Labor Day-weekenden, til halloween eller i ferierne. Vi kommer til at skulle leve med dette virus, indtil vi har en vaccine, siger Newsom.

I alt er over otte millioner personer blevet testet for coronavirus i Californien. Andelen af positive resultater er de seneste 14 dage faldet til syv procent sammenlignet med 7,5 procent i de to uger forinden.

Californien meldte om sit første dødsfald som følge af covid-19 i begyndelsen af marts.

Der var tale om en 71-årig mand, som havde været på et krydstogt. Personen havde "underliggende" sundhedsproblemer, oplyste myndigheder i Californien 5. marts ifølge det amerikanske medie CNN.

I længere tid derefter så det ud til, at Californien ville klare sig nogenlunde gennem pandemien.

Det var den første amerikanske delstat, som beordrede sin befolkning til at opholde sig hjemme.

Anthony Fauci, den amerikanske præsident Donald Trumps øverste sundhedsrådgiver under pandemien, roste guvernør Gavin Newsoms "lederskab". I takt med varmere vejr begyndte folk igen at strømme til strande og barer, og myndighederne ophævede de fleste restriktioner.

- Vi havde grund til at føle os sikre, sagde Bob Wachter, der er fakultetsleder for medicin på University of California, i juli til CNN.

- Men så ramte vi ind i problemer, tilføjede han.

Det var en henvisning til, at det daglige antal af nye smittetilfælde pludselig begyndte at stige i juli fra nogle ganske få til over 6000 i løbet af en uges tid.

/ritzau/