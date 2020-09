Næsten fire en halv meter og omkring 350 kilo. Eller på størrelse med en personbil.

Det var noget af en sværvægter, som australske vildt-betjente forleden fangede i Flora River Nature Park i det nordlige Australien.

Her dukkede en enorm saltvandskrokodille pludselig op.

Nationalparken er fjerntliggende i Australiens Northern Territory, men parken er et yndet udflugtsmål for turister.

Wildlife rangers have trapped a 14 1/2-foot saltwater crocodile at a tourist destination in Australia’s Northern Territory, the biggest caught in the area in years. The 770-pound male was caught in the Flora River at a remote nature park. https://t.co/Y3ghx4FvgO — The Associated Press (@AP) August 31, 2020

Krokodillen er den største, der er fanget i området i flere år, men faktisk kan saltvandskrokodiller – den største krokodilleart, der findes – sagtens blive meget større.

Der er set hanner, som har været hele syv meter og som har vejret næsten et ton, skriver CNN.

Krokodillen blev lokket i en fælde og kørt til en krokodillefarm i nærheden. Her vil den sandsynligvis blive brugt til avl.

CNN citerer australske myndigheder for, at der er omkring 100.000 saltvandskrokodiller i det nordlige territorium i Australien.

▶️ Wildlife rangers trapped a 4.4-meter-long (14 feet) saltwater crocodile at a tourist destination in Northern Australia, Monday, August 31.



The croc was caught in the Flora River at a remote nature park southwest of the town of Katherine.



(AP) pic.twitter.com/udusYd8kTp — The Voice of America (@VOANews) August 31, 2020

Krokodillerne er fredet ved lov, men 'problem-krokodiller' bliver fjernet og placeret på krokodillefarme.