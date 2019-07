En fransk ubåd forsvandt tilbage i 1968 i Middelhavet under mystiske omstændigheder. Men nu er den ifølge en fransk minister blevet fundet.

Der er tale om den franske ubåd La Minerve, som er en del af den såkaldte Daphné-klasse.

Den opsigtsvækkende nyhed er blevet offentliggjort af den franske minister for hæren, Florence Parly, ifølge Le Monde og AFP.

Ubåden forsvandt i januar 1968 på vej til sin hjemhavn i den sydfranske by Toulon - øst for Marseille.

Alle de 52 ombordværende sømænd forventes omkommet.

Men indtil nu har det været et stort mysterium, hvad der skete med ubåden.

Man kender dog en smule til omstændighederne.

Minerve sejlede kun lige under overfladen med en fart på godt 46 km/t, da den sidste gang tog kontakt til omverdenen.

(FILES) An undated photograph shows the "Minerva", a French submarine class "Daphne" seen at sea during a military exercise. - The submarine La Minerve, which disappeared 50 years ago, has been found off the coast of Toulon, southern France, it was announced by the French Defence Minister on July 22, 2019. The "Minerva" disappeared at sea, with its 52 man crew on January 27, 1968, off Toulon. (Photo by STF / AFP) Foto: STF Vis mere (FILES) An undated photograph shows the "Minerva", a French submarine class "Daphne" seen at sea during a military exercise. - The submarine La Minerve, which disappeared 50 years ago, has been found off the coast of Toulon, southern France, it was announced by the French Defence Minister on July 22, 2019. The "Minerva" disappeared at sea, with its 52 man crew on January 27, 1968, off Toulon. (Photo by STF / AFP) Foto: STF

Det skete klokken 07.55 den 27. januar 1968, hvor den kontaktede et følgefly for at berette, at man forventede ankomst i Toulon en time senere.

Siden har ingen set eller hørt fra ubåden.

I det hele taget var 1968 et dårligt år for ubåde.

Tre andre ubåde forsvandt også det år - en sovjetisk, en israelsk og en amerikansk udbåd.

Siden Minerve forsvandt, har franske myndigheder ved adskillige storstilede eftersøgninger forsøgt at finde udbåden og svar på, hvorfor det skete.

Håbet om at finde Minerve har dog aldrig helt været slukket.

Derfor valgte den franske regering tidligere i juli måned at iværksætte en eftersøgning af ubåden - det skulle ske på stor dybde omkring 45 kilometer syd for Toulon.

Og det er den eftersøgning, som nu har båret frugt. Endnu står det dog ikke klart, hvorfor ubåden forsvandt.