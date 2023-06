Det er om noget et kapløb med tiden.

»Vi regner med, at der er mellem 70 og 96 timer tilbage på det her tidspunkt,« som admiral John Mauger fra den amerikanske kystvagt udtrykte det.

Han talte om ilt.

Ordene faldt mandag kl. 22.30 dansk tid i forbindelse med eftersøgningen af den kommercielle turistubåd, der er forsvundet på vej ned på Atlanterhavets bund for at se nærmere på vraget af 'Titanic'.

'Titanic' ligger på 3.800 meters dybde. Vraget blev fundet i 1986. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 'Titanic' ligger på 3.800 meters dybde. Vraget blev fundet i 1986. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det vil sige, at der tirsdag morgen snart allerede er skåret yderligere 12 timer af den iltmængde, der befinder sig på ubåden.

Under normale omstændigheder vil det tage omkring to timer at dykke ned til vraget af det kendte passagerskib, men ubåden mistede kontakten til moderskibet 'Polar Prince' allerede efter 105 minutter.

»Vi har iværksat alle tænkelige foranstaltninger for at lokalisere fartøjet og redde de mennesker, der er ombord,« sagde admiral John Mauger.

»Men det er et øde område, og det er en udfordring at foretage en eftersøgning i så øde et område.«

Der er fem personer ombord på ubåden, der forsvandt omkring 1.450 kilometer øst for Cape Cod.

Det er blevet bekræftet af familien, at en af dem er den britiske eventyrer og milliardær Hamish Harding.

Han skrev også selv på sociale medier forleden, at han skulle afsted.

'Der kommer flere opdateringer om ekspeditionen, hvis vejret holder,' er indtil videre hans sidste ord om turen.

'Titanic' sank i 1912. Foto: Stringer ./File Photo/Ritzau Scanpix Vis mere 'Titanic' sank i 1912. Foto: Stringer ./File Photo/Ritzau Scanpix

Sky News skriver, at også den franske undervandspilot Paul-Henry Nargeolet og den administrerende direktør og grundlægger af OceanGate Expeditions, Stockton Rush – det er selskabet bag ekspeditionen.

CNN skriver at, de sidste to ombord skulle være pakistanske Shahzada Dawood og hans søn Sulaiman Dawood. Det skulle fremgå af en udtalelse fra familien.

Ifølge den amerikanske kystvagt vides det reelt ikke, om ubåden befinder sig over eller under vandet.

Derfor bruges der både fly og skibe i eftersøgningen, ligesom der bruges ekkolod og ultralydsradar, der kan monitorere under havet ned til en dybde af næsten 4.000 meter.

'Titanic' ligger på cirka 3.800 meters dybde cirka 700 kilometer ud for St John's, Newfoundland.

Og er der tale om, at ubåden ligger så langt nede gør det ifølge CNN arbejdet nærmest umuligt. Der findes ingen redningsubåde, der kan operere på sådan en dybde.

Eksempelvis menes det, at specialubåde i den amerikanske hær 'kun' kan dykke til omkring 600 meters dybde.

Redningsmissionen bliver dirigeret fra Boston i USA, hvor der mandagen igennem var stor aktivitet i havnen.

Også canadiske myndigheder og private fartøjer i området deltager.

Admiral John Mauger understregede, at redningspersonalet »tager eftersøgningen personligt« og vil gøre alt, hvad der er muligt for at bringe de fem personer sikkert i land.

I en udtalelse fra selskabet OceanGate lyder det, at man har al fokus på personerne ombord i det 6,7 meter lange undervandsfartøj samt deres familier.

'Titanic' sank i 1912 på sin jomfrutur over Atlanten efter at have ramt et isbjerg. Mere end 1.500 passagerer og besætningsmedlemmer omkom.