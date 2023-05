Valget i Tyrkiet er endnu ikke afgjort.

Men lige meget hvem der vinder, kan den kommende tyrkiske præsident se frem til at fortsætte samarbejdet med Vladimir Putin og Kreml.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Den siddende præsident Recep Tayyip Erdogans største konkurrent er oppositionskandidaten Kemal Kiliçdaroglu. Han har ført kampagne på et løfte om at »få Tyrkiet tilbage til et parlamentarisk demokrati.«

Kemal Kiliçdaroglu gjorde sig tidligere i maj bemærket for at kritisere russisk propaganda i Tyrkiet.

»Kære russiske venner,« skrev han på Twitter torsdag og fortsatte:

»I står bag videomontager, konspirationer, deepfakes og optagelser, som er blevet afsløret i dette land. Hvis I vil bevare vort venskab efter 15. maj, så stop denne form for indblanding i Tyrkiet. Vi er fortsat tilhængere af samarbejde og venskab.«

Men dette udsagn har tilsyneladende ikke påvirket Putin, der altså planlægger at fortsætte samarbejdet uanset, hvem der skulle træde ind på det prestigefyldte præsidentkontor i hovedstaden Ankara.

Erdogan håber at genvinde præsidentposten, men med kun 49,42 procent af stemmerne er det slet ikke sikkert.

Kemal Kiliçdaroglu har 44,95 procent af stemmerne. Stemmetallene oplyste det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu mandag formiddag.

I Tyrkiet skal man nemlig have 50 procent af stemmerne for at kunne kalde sig præsident. Hvis ingen af kandidaterne har det, skal der afholdes en anden valgrunde.