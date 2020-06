46-årige George Floyd døde af kvælning for en uge siden i forbindelse med en anholdelse, viser en obduktion.

En uafhængig obduktion af George Floyd, der døde i forbindelse med en voldsom anholdelse i Minneapolis for en uge siden, viser, at han døde af kvælning.

Det siger advokater og retsmedicinere, som har arbejdet for Floyds familie.

- Obduktionen af Floyd viser, at han ikke havde andre helbredsproblemer, der kan have udløst eller bidraget til hans død, siger retsmedicineren Michael Baden ifølge nyhedsbureauet dpa.

Obduktionen viser yderligere, at trykket, som politibetjenten Derek Chauvin påførte Floyds nakke med sit knæ, standsede blodtilførslen til hjernen.

Samtidig gjorde vægten på Floyds ryg det svært at trække vejret.

Det oplyser familiens advokat, Ben Crump, på en pressekonference mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge retsmediciner Michael Baden var der to betjente, som pressede mod Floyds hals og ryg.

Obduktionsrapporten er bestilt af George Floyds familie.

ABC News rapporterer, at hændelsen i den nye obduktionsrapport omtales som drab - på engelsk homicide.

CNN skriver, at oplysningerne er i strid med en tidligere undersøgelse.

Ifølge CNN siger den offentlige anklager i Hennepin County i et svar på en klage over Derek Chauvin, at ligsynsmanden i Hennepin County "ikke fandt tegn på kvælning".

Derek Chauvin er den politibetjent, der er optaget på en video, hvor han i mindst syv minutter sidder med sit knæ mod George Floyds hals under en anholdelse.

Derek Chauvin er siden blevet sigtet for drab og uagtsomt manddrab.

De tre andre betjente, der var til stede under anholdelsen, er endnu ikke anholdt.

I et interview med CNN mandag siger politichef i Minneapolis Medaria Arradondo, at alle fire betjente, der var med ved anholdelsen af George Floyd, er "medskyldige".

/ritzau/