Bono og The Edge fra det irske rockband U2 spiller søndag eftermiddag koncert i Ukraine.

Det sker på en metrostationen Kreshchatik i hovedstaden Kyiv.

Meddelsen om koncerten kommer helt ud af det blå, og først efter at verdensstjernerne er gået på scenen i den krigsramte by.

På U2s Twitter-profil er der netop blevet offentliggjort en besked underskrevet af forsangeren og guitaristen i bandet:

Bono (tv.) og The Edge (th.) på scenen sammen med Taras Topoli. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Bono (tv.) og The Edge (th.) på scenen sammen med Taras Topoli. Foto: SERGEI SUPINSKY

»Præsident Zelenskyj har inviteret os til at optræde i Kyiv for at vise solidaritet med et ukrainske folk, og det er det, vi er kommet for at gøre,« lyder det.

Ifølge mediet Kyiv Independent har Bono og The Edge spillet sangen 'Standby Ukraine'.

De er også blevet akkompagneret på scenen af ukrainske soldater – eksempelvis i skikkelse af Taras Topolia, der er forsanger i det ukrainske band Antytila. Han er nu aktiv i militæret i forsvaret af landet mod de russiske invasionsstyrker.

Kreshchatik-metrostationen er under de russiske bombardementer blevet brugt som beskyttelsesrum.

Bono ankommer til metrostationen. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Bono ankommer til metrostationen. Foto: SERGEI SUPINSKY

