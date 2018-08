Afdød svensk konges krone og rigsæble er blevet stjålet af tyve i motorbåd.

Stockholm. I Sverige er tyve på et spektakulært togt stukket af med en kongekrone og rigsæble fra den afdøde kong Karl den niende og hans dronnings dronningekrone.

Tyveriet skete på Strängnäs Domkirke tirsdag middag, og svensk politi har lige siden ledt med lys og lygte - uden held. To tyve er set løbe fra domkirken ned til en motorbåd, der lå fortøjet nær ved kirken.

Karl den niende var konge fra 1604 til 1611 og nåede i den tid at bekrige Danmarks kong Christian den fjerde under Kalmarkrigen.

Da kongen og siden hen hans dronning, Kristina, døde, blev de begravet med deres kroner, som siden er hentet op fra graven og udstillet i glasmontre i domkirken, hvor Christofer Lundgren er præst.

- Jeg var ikke selv i kirken, da tyveriet fandt sted, men jeg har forstået det således, at to personer har gjort skade på den sikkerhedsmontre, som de her objekter står i, og de har taget nogle men ikke alle af objekterne med sig, siger Christofer Lundgren.

Kongekronen er lavet i guld og besmykket med bjergkrystaller, sølv og perler. Kronen med udsmykning har en høj værdi og anses for at være af høj kunstnerisk kvalitet, forklarer Christofer Lundgren.

