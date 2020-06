Politiet i England er lige nu på jagt efter to tyve, der 11. juni har stjålet for cirka 400.000 kroner fra et varehus i det østlige London.

Dog har de formentlig ikke haft brug for mere end en stor taske for at transportere de stjålne varer ud.

Tyvene har nemlig fået fingrene i krydderiet safran, som ofte koster mere end guld. Og på trods af overvågningsvideoer, så har politiet endnu ikke fundet dem. Det skriver CNBC.

Den høje pris skyldes blandt andet, at man bruger op til 100.000 safranblomster til bare et et kilo af krydderiet.

Sådan ser den lilla safranblomst ud. Foto: FADEL SENNA

Desuden kræver det en stor mængde arbejdstimer at forarbejde.

»Dette er nogens levebrød, og det her tyveri vil naturligvis påvirke deres forretning,« siger den undersøgende politiofficer ved Londons politi Laura Mills til CNBC og fortsætter:

»Ofrene er vrede og kede af, at nogen har gjort det mod dem. Det er vigtigt, at de, der er ansvarlige, bliver fanget, og krydderiet returneres til dets retmæssige ejere.«

Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.