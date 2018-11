Efterretningschef får alligevel ikke chefstilling i tysk ministerium efter flere kontroversielle udtalelser.

Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, sender den tidligere chef for landets nationale efterretningstjeneste, Hans-Georg Maassen, på pension med omgående virkning.

Det meddeler Seehofer på en pressekonference mandag.

Den 55-årige Maassen skulle ellers have haft en chefstilling i indenrigsministeriet. Men i en afskedstale til kolleger i de europæiske efterretningstjenester langede han ud mod det socialdemokratiske regeringsparti SPD.

Han betegnede desuden forbundskansler Angela Merkels indvandringspolitik som "naiv" og gentog de holdninger, der bragte ham i unåde i første omgang.

Maassen har tidligere rejst tvivl om, at højreorienterede og nynazister skulle have angrebet indvandrere i Chemnitz i slutningen af august.

Dermed modsagde han Merkel.

Den strid endte i september med, at han blev afskediget som chef for efterretningstjenesten.

For to uger siden sagde han så i sin afskedstale, at "radikale kræfter" i SPD udnyttede striden om hans ord for at få SPD ud af regeringen.

Sagen om den tidligere spionchef har fået det til at knage i fugerne i koalitionsregeringen. Græsrødderne i SPD har givet udtryk for, at partiet skal træde ud af regeringen.

Maassen havde oprindeligt opbakning fra Seehofer, der skaffede ham chefjobbet i indenrigsministeriet, der blev set som en reel forfremmelse - noget der skabte yderligere spændinger mellem CDU og SPD.

/ritzau/dpa