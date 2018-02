Samtalerne om en koalitionsaftale mellem Angelas Merkels CDU samt CSU og SPD er gået i overtid.

Berlin. De afsluttende forhandlinger om en koalitionsaftale mellem forbundskansler Angela Merkels konservative kristelige demokrater (CDU), søsterpartiet CSU og socialdemokraterne i SPD er på vej ind i overtid.

Parterne er kort før midnat tirsdag fortsat ved forhandlingsbordet, men ser ud til at være tæt på at blive enige.

- Vi har grund til at tro, at vi bliver færdige i dag, sagde SPD's leder, Martin Schulz, tidligere tirsdag.

Det er først og fremmest uenighed om arbejdsmarkedspolitik, forsvar og sygesikring, som har vanskeliggjort den sidste forhandlingsfase.

En aftale indebærer ikke, at en ny regering automatisk er på plads, fordi alle SPD's medlemmer først skal sige god for aftalen ved en afstemning.

I fire måneder har den politiske usikkerhed præget Europas største økonomi, hvor det endnu ikke er lykkedes at få en regering på plads efter et lidt grumset valgresultat i september.

Det er de mest langtrukne koalitionsforhandlinger i Tyskland siden Anden Verdenskrig.

Partierne havde tidligere et mål om at lægge sidste hånd på en aftale søndag. Men de blev enige om at udskyde tidsfristen til tirsdag med to såkaldte "bufferdage".

På vej ind til tirsdagens møde gjorde Angela Merkel det klart, at alle tre partier måtte indstille sig på at indgå kompromisser.

- Hvis vi kan sikre, at ulemperne i sidste ende opvejes af fordelene, er jeg klar, sagde hun.

/ritzau/dpa