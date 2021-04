Blandt falske historier i cirkulation er, at De Grønne vil forbyde kæledyr for at mindske CO2-udledningen.

Miljøpartiet De Grønne i Tyskland er de seneste uger i stigende grad blevet mål for internettrolde og fake news.

Særligt partiets kanslerkandidat, Annalena Baerbock, har mærket uønsket opmærksomhed i form af bizarre historier om hende.

Den 40-årige formand er den første kanslerkandidat for sit parti. Hun blev nomineret i midten af april. Og siden da har hun været genstand for konspirationsteorier og angreb online.

Blandt de falske historier om Baerbock er, at hun ønsker at forbyde kæledyr for at mindske CO2-udledningen. Men den påstand er der altså ikke hold i.

Derudover har partiet været nødt til stærkt at afvise påstande om, at Baerbock skulle være modstander af coronaforholdsregler som afstand og mundbind.

Den historie begyndte at cirkulere, fordi hun krammede kolleger, efter at hun blev valgt som partiets kanslerkandidat.

I de seneste meningsmålinger ligger De Grønne på højde med eller højere end forbundskansler Angela Merkels konservative parti.

Og Baerbock selv ligger i målinger højere end de rivaler, der er til posten som forbundskansler, når Angela Merkel til efteråret forlader posten efter 16 år.

Men Baerbocks popularitet har altså medført uønsket opmærksomhed, hvor historier forsøger at tilsmudse hende.

De Grønnes kampagneleder Michael Kellner siger, at forsøg på at miskreditere Baerbock er blevet taget til en ny dimension.

- Kvinder bliver angrebet mere online end mænd. Og det gælder også vores kandidat, siger han.

Andre falske påstande handler om, at partiet skulle ønske at forbyde barbecues og gennemtvinge undervisning af Koranen i skoler.

Selv om historierne umiddelbart virker absurde, kan de alligevel potentielt skade Baerbock og hendes forsøg på at blive forbundskansler.

Det vurderer Thorsten Fass, som er samfundsforsker ved Berlin Frie Universitet.

- Hun har en reel chance. Men de kommende uger bliver meget vigtige, fordi Baerbocks offentlige image stadig bliver formet, siger han.

/ritzau/AFP