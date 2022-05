Ingen lande skal føle sig trygge i Ruslands krig mod Ukraine.

Sådan advarer den tyske kansler Olaf Scholz tirsdag, ifølge Dagbladet.

Det sker efter, han mødte pressen sammen med Sveriges premierminister Magdalena Andersson og Finlands premierminister Sanna Marin efter et møde i Tyskland.

»Ingen kan gå ud fra, at Rusland ikke vil angribe andre lande,« lød det fra Scholz.

Den tyske kansler Olaf Scholz var tirsdag til møde med Sveriges premierminister Magdalena Andersson og Finlands premierminister Sannar Sarin. Foto: MICHELE TANTUSSI

De tre statsoverhoveder diskuterede også et muligt finsk og svensk NATO-medlemskab.

Her var meldingen fra Scholz, at hvis de to lande beslutter sig for at tilslutte sig forsvarsalliancen, så kan de forvente tysk støtte.

Den forholdsvis nye kansler har ellers været udsat for en storm af kritik fra egne partifæller og allierede. Blandt andet fra Friedrich Merz fra de tyske kristelige demokrater (CDU), som har kritiseret Scholz for at tøve med beslutningen om at støtte Ukraine og sende tunge våben afsted.

Søndag stod det også klart, at Merz besluttede at rejse til Kyiv i protest mod sin egen premierministers manglende handling, som stadig ikke har besøgt Ukraine.