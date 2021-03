Merkel: Folk under 60 år kan stadig beslutte sig for at få vaccinen, men kun efter konsultation med lægen.

Tyskland vil kun anvende AstraZenecas coronavaccine på mennesker over 60 år.

Det oplyser regeringen.

- Folk, der er under 60 år, kan dog stadig beslutte sig for at få vaccinen, men kun efter "konsultation med den læge, der foretager vaccinationen ... og på baggrund af en individuel risikoanalyse", siger ministre fra både forbundskansler Angela Merkels forbundsregering og fra de 16 delstaters regeringer.

WHO og EU's lægemiddelagentur har begge erklæret AstraZeneca-vaccinen for sikker.

Merkel har fremhæver, at eksperter i de seneste uger har konstateret "meget sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper" hos personer, som er blevet vaccineret med AstraZeneca.

- Dette kan ikke ignoreres, siger Merkel, som understreger, at information og transparens omkring vaccinen kan sikre fortsat tillid til den i offentligheden.

- Tillid kommer ud fra viden om, at hver mistanke, hver individuelt tilfælde vil blive undersøgt, siger forbundskansleren.

Tidligere denne uge har byerne Berlin, München og delstaten Brandenburg meddelt, at de ikke anvender AstraZenecas vaccine på yngre mennesker.

Universitetsklinikken Charité i Berlin har foreløbig indstillet brugen af vaccinen fra AstraZeneca for alle kvinder under 55 år. Det samme har bystatens sygehusselskab, Vivantes.

- Efter vores opfattelse er det nødvendigt, fordi yderligere tilfælde af blodpropper i hjernen er blevet kendt, siger Manuela Zingl, der er talsmand for Charité-hospitalet.

Manuela Zingl betoner, at der ikke har været tilfælde af komplikationer på Charité. Man vil dog agere forebyggende og afvente yderligere vurderinger.

Hidtil har Charité givet omkring 16.000 vacciner til egne medarbejdere. Størstedelen var med vaccinen AstraZeneca.

I hele Tyskland kender myndighederne til 31 tilfælde af blodpropper i hjernen efter vaccination med AstraZeneca, oplyser Paul Ehrlich Instituttet, der er Tysklands nationale center for vacciner og biomedicin.

I 19 tilfælde er der desuden indberettet trombocytopeni, hvor mængden af blodplader er lav. Det medfører øget tendens til blødninger.

Ni er døde, efter at være blevet vaccineret.

Bortset fra to undtagelser er samtlige berørte kvinder mellem 20 og 63 år. Også to mænd på henholdsvis 36 og 57 år har fået blodpropper.

