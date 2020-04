Den tysk regering letter på enkelte corona-restriktioner, men fastholder skrap linje frem til og med 3. maj.

For at løsne op på restriktionerne under coronakrisen vil den tyske regering efter samråd med landets delstater tillade, at skoler genåbner 4. maj.

Børnehaver og fritidshjem skal forblive lukket.

Butikker med et areal på op til 800 kvadratmeter kan genåbne.

De hidtidige krav om fysisk afstand mellem folk vil blive opretholdt frem til 3. maj.

Reuters skriver på grundlag af et udkast, at borgerne fortsat opfordres til ikke at tage på private rejser eller at besøge familiemedlemmer.

Religiøse møder, herunder gudstjenester, vil der fortsat være et forbud imod.

Tyskland er et af de lande, der indtil nu har klaret sig godt igennem krisen med coronavirus. Der er meldt om 3495 døde ifølge Johns Hopkins University. Det er forholdsmæssigt færre end i Danmark.

/ritzau/dpa