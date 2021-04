Mange flygtninge med asyl i Grækenland kommer til Tyskland. Nu vil Tyskland standse trafikken.

Den tyske regering vil sende euro til Grækenland for at sikre, at flygtninge, der har fået asyl i Grækenland, også bliver i det sydeuropæiske land.

Som det er nu, rejser mange af dem videre til Tyskland. Her søger de igen om asyl, og ifølge reglerne skulle de så sendes tilbage til EU-landet Grækenland, hvor de har fået asyl først.

I praksis sker det ikke. Tyske domstole har slået fast, at der venter dem en tilværelse uden tag over hovedet og manglende forsørgelse i Grækenland.

Derfor bliver de i Tyskland på de tyske skatteyderes regning, skriver avisen Die Welt.

Hver måned kommer omkring 1000 flygtninge med græsk asyl til Tyskland.

Det kan måske ændre sig nu. For ifølge avisen arbejder Tysklands indenrigsministerium på en plan, der skal bringe flygtninge med græsk asyl tilbage til Grækenland.

Tyskland vil så betale for deres ophold i Grækenland. Det gælder blandt andet leje af hoteller til flygtningene.

- Tyskland er klar til hurtigt at få en støtteordning på plads, så snart den græske regering accepterer tilbuddet, siger en kilde i indenrigsministeriet til Die Welt.

Ifølge oplysningerne er der fra begyndelsen af 2020 til nu blot bragt fire flygtninge med græsk asyl fra Tyskland til Grækenland.

Det tyske tilbud om at betale for flygtninge i Grækenland er det seneste tilbud fra EU eller et EU-land om at hjælpe Grækenland med at betale for at håndtere den store trafik af migranter, der er strømmet til EU via blandt andet Grækenland i de seneste seks år eller mere.

Die Welt skriver, at EU har støttet Grækenland med 3,3 milliarder euro til flygtninge siden 2016.

Det er knap 25 milliarder kroner.

/ritzau/