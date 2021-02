USA advarer, at Rusland kan bruge gasledning til at afpresse Europa. Arbejde i dansk farvand slutter i april.

Der foregår en samtale mellem den amerikanske regering og den tyske om gasledningen Nord Stream 2, der skal føre russisk gas til Europa.

Det siger en talsmand for regeringen i Berlin fredag uden at give nærmere detaljer.

USA er modstander af gasledningen, fordi den kan bruges af Rusland som pression over for Tyskland og Europa.

Det sidste stykke af gasledningen er ved at blive lagt i dansk farvand. Arbejdet ventes afsluttet i april.

Tyskland og Rusland har hele tiden hævdet, at det kun er et kommercielt projekt og ikke et politisk.

USA's nye præsident, Joe Biden, har kaldt det "en dårlig aftale for Europa".

USA's kongres har tidligere vedtaget sanktioner over for firmaer, der deltager i arbejdet med at fuldføre projektet, der har det russiske gasselskab Gazprom som den dominerede ejer.

Det vakte stor vrede i den tyske regering, som er i gang med at afvikle tyske atomkraftværker. Nord Stream 2 bliver den anden gasledning, som skal forsyne Tyskland og flere europæiske lande med russisk gas.

USA's sanktioner fik i 2019 arbejdet til at gå i stå i dansk farvand. Men det blev genoptaget tidligere i denne måned. Og det vil blive afsluttet i april ifølge Gazprom, skriver dpa.

/ritzau/Reuters