En tredje bølge af coronasmitte, der har ramt Tyskland, er "måske den hårdeste" hidtil, siger Angela Merkel.

Den tyske regering har tirsdag godkendt nye, nationale coronarestriktioner, der blandt andet inkluderer et natligt udgangsforbud.

Det oplyser unavngivne kilder til det tyske nyhedsbureau dpa.

De nationale restriktioner vil tilsidesætte regler på delstatsniveau.

Lovgivningen, der betegnes som en "nødbremse", vil foruden natligt udgangsforbud blandt andet føre til lukningen af flere butikker. Udgangsforbuddet vil ifølge dpa vare fra 21.00 til 5.00.

Restriktionerne er tirsdag formiddag endnu ikke formelt godkendt i parlamentet. Regeringen håber dog på at kunne haste loven igennem.

Lovgivningen betragtes ifølge dpa som kontroversiel i Tyskland.

Årsagen er, at de 16 tyske delstater, der tilsammen udgør landet, i høj grad er vant til at have stor selvbestemmelse. De nye restriktioner vil betyde, at delstaterne i forhold til coronavirus ikke længere selv har det sidste ord.

Tyskland befinder sig i øjeblikket i en tredje bølge af coronasmitte. Landets forbundskansler, Angela Merkel, kalder bølgen "den måske hårdeste" hidtil.

