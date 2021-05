Tyske soldater dræbte 75.000 stammefolk i Namibia fra 1904 til 1908. Det var folkedrab, erkender Tyskland nu.

Der var tale om folkedrab, da tyske soldater i begyndelsen af 1900-tallet var med til at slå tusindvis af stammefolk ihjel i Namibia.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, fredag.

- Vi vil nu officielt kalde disse hændelser, hvad de set ud fra dagens perspektiv var: et folkedrab, lyder det fra udenrigsministeren.

Han oplyser desuden, at der afsættes over en milliard euro til Namibia.

Tyske soldater dræbte omkring 65.000 personer fra Herero-folket og 10.000 personer fra Nama-folket fra 1904 til 1908. Det skete, efter at stammefolket havde indledt oprør mod det tyske kolonistyre.

FN og mange historikere har længe betragtet drabene som det 20. århundredes første folkedrab.

Tyskland vil over de næste 30 år give 1,1 milliard euro til genopbygning og udviklingsprojekter, der vil komme de folkedrabsramte områder til gode.

Ifølge medier i Namibia vil Tysklands bidrag blandt andet gå til at styrke infrastruktur og sundhedssystemet.

Den tyske udenrigsminister understreger, at donationen ikke vil åbne for andre former for juridisk kompensation.

Tyskland mistede sine koloniserede områder efter Første Verdenskrig, men var forinden den tredjestørste kolonimagt efter Storbritannien og Frankrig.

I lang tid har Tysklands kolonifortid været gledet i baggrunden, mens historikere og politikere har fokuseret på nazisternes forbrydelser.

I 2015 indledte Tyskland dog forhandlinger med Namibia om drabene i begyndelsen af 1900-tallet. I 2018 leverede Tyskland kranier og andre knoglerester fra dræbte stammefolk tilbage til Namibia.

Tilbage i kolonitiden brugte tyskerne knogleresterne til at undersøge påstande om, at den europæiske race er overlegen.

