Den tyske anklagemyndighed mistænker Rusland eller Tjetjenien for at være involveret i et drab på tysk jord.

To russiske diplomater er blevet udvist af Tyskland i kølvandet på drabet på en georgisk mand i den tyske hovedstad, Berlin.

Det oplyser det tyske udenrigsministerium.

Den tyske anklagemyndighed mistænker, at Rusland eller Tjetjenien er involveret i drabet, der skete i august.

Udenrigsministeriet oplyser, at man har valgt at udvise diplomaterne, som konsekvens af at de russiske myndigheder ikke har samarbejdet i forbindelse med efterforskningen af drabet.

