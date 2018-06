60.000 dieselbiler fra Audi skal tilbagekaldes, meddeler den tyske transportmyndighed KAB.

Berlin. Tyske transportmyndigheder har beordret Audis modeller A6 og A7 med dieselmotorer på 3,0 liter tilbagekaldt, da man har fundet snydesoftware i dem, meddeler det tyske transportministerium.

Audi er del af Volkswagen, som er en af verdens største bilfabrikanter.

Meldingen om snyd kommer, efter at Volkswagen i 2015 blev afsløret i at have placeret snydesoftware i 11 millioner dieselbiler.

Audi meddeler onsdag, at 33.000 dieselbiler af transportmyndigheden KBA kræves tilbagekaldt i Tyskland på grund af "afvigelser" i udstødningsprogrammet.

60.000 biler på verdensplan er omfattet af tilbagekaldelsen.

Audi meddelte i maj, at man havde indstillet leveringer af modellerne A6 og A7 med bestemte dieselmotorer, efter at man havde fundet problemer med bilernes software.

I september 2015 afslørede den amerikanske myndighed EPA, at Volkswagen havde installeret et computerprogram i dieselbiler til det amerikanske marked.

Det første til en afsløring af problemer med en række bilmærker under den store tyske bilkoncern.

Softwaren fik bilerne til at reducere udledningen af NOx-gas under testkørsel.

Kort efter erkendte VW, at 11 millioner dieselbiler på verdensplan var udstyret med den omstridte software.

VW har siden tilbagekaldt millioner af biler. Koncernen skal betale mange milliarder dollar i bøder og kompensation til køberne.

Også Daimler, der blandt andet står bag Mercedes, og BMW er mistænkt for at have snydt med udledningstallene for over en million dieselbiler.

/ritzau/dpa