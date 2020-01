Kort før brexit siger tysk udenrigsminister, at der må være fælles standarder. Nej, siger britisk minister.

Når briterne natten til lørdag træder ud af EU, er de nødt til at følge regler om forbrugerrettigheder og miljøbeskyttelse, hvis de ønsker at få fuld adgang til det indre marked.

Det skriver Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, i en kommentar i avisen Die Zeit.

- Inden udgangen af året er vi nødt til at have klarhed over, hvordan vores forhold skal se ud.

- Så lad mig sige det helt åbent: Ja, vi ønsker nul told og nul handelsbarrierer, men det vil også betyde nul dumping og nul unfair konkurrence.

- Uden fælles standarder for at beskytte vores arbejdere, vores forbrugere og miljøet, så kan der ikke blive fuld adgang til det største indre marked i verden, slår Maas fast.

Forhandlingerne, der skal i gang i næste uge, om det fremtidige økonomiske forhold mellem EU og Storbritannien, skal derfor føres på en måde, der "ikke vil skade Den Europæiske Union", lyder det fra den tyske udenrigsminister.

Det var ikke den melodi, der blev spillet af den britiske finansminister, Sajid Javid, forrige weekend. Her fortalte han erhvervsledere, at de godt kan opgive håbet om, at briterne vil følge EU's standarder og regler.

- Vi vil ikke være dem, der tager imod regler, vi vil ikke være i det indre marked og vil ikke være i toldunionen, sagde han.

I fremtiden skal Storbritannien have sine egne regler, mente han.

Erhvervsfolk har advaret om, at det kan komme til at ramme den britiske bilindustri og produktionsvirksomheder hårdt.

Maas siger, at EU og Storbritannien efter bruddet må udvikle helt nye former for samarbejde indenfor sikkerhed. Det kunne for eksempel være i form af et europæisk sikkerhedsråd for at kunne handle hurtigt under kriser.

Han minder om, at EU's dør vil stå åben, hvis briterne senere skulle få mod på at at blive genforenet med EU. For som det hedder i Beatles-sangen: "You say Goodbye, I say Hello", skriver han.

/ritzau/