Grækenland har bedt resten af Europa om hjælp efter brand gjorde 12.000 migranter hjemløse. Seks er anholdt.

Tyskland vil tage imod 1553 migranter fra forskellige af Grækenlands flygtningelejre.

Det er besluttet, efter at en brand i sidste uge raserede den store Moria-lejr på øen Lesbos. Det bekræfter den tyske regering tirsdag.

Desuden vil Tyskland tage imod 150 uledsagede børn. Det oplyser den tyske vicekansler, Olaf Scholz, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Branden i Moria-lejren har atter sat spørgsmålet om migranter højt på dagsordenen i Europa.

Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, gentager tirsdag en bøn om hjælp fra de øvrige EU-lande. Det er på tide, at Europa udviser "håndgribelig solidaritet", siger han.

EU-præsident Charles Michel, der har besøgt Lesbos, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er en europæisk udfordring - ikke kun et græsk problem.

- Det er en vanskelig og meget kompleks situation. Men på vegne af EU vil jeg understrege, at jeg nægter at feje denne migrationsudfordring ind under gulvtæppet. Det er en fælles europæisk udfordring, siger Michel.

Ud over de over 1500 migranter, der nu har udsigt til at få deres asylansøgning behandlet i Tyskland, har den tyske regering i forvejen lovet at tage mellem 100 og 150 migranter fra de græske øer.

Tirsdag har græsk politi anholdt seks migranter. De mistænkes for at stå bag branden i Moria-lejren, meddeler den græske regering.

Det kommer samtidig med, at de tusinder af indbyggere i den nu nedbrændte lejr er ved at blive flyttet til en anden lejr.

Branden i sidste uge betød, at Moria-lejrens 12.000 indbyggere - som først og fremmest er asylansøgere fra Afghanistan, Syrien og forskellige afrikanske lande - stod uden mad, vand og tag over hovedet.

Græske myndigheder mener, at branden blev påsat af beboere i lejren.

De anholdte er afviste asylansøgere fra Afghanistan, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

