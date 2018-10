Efter drabet på den kritiske journalist Khashoggi kan man ikke sende våben til Saudi-Arabien, mener Merkel.

Berlin. Drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi får Tyskland til at indstille sin eksport af våben til Saudi-Arabien.

Det oplyser den tyske forbundskansler, Angela Merkel, søndag.

- Når det kommer til vores allerede begrænsede våbeneksport (til Saudi-Arabien, red.), kan den ikke finde sted i den nuværende situation, siger hun på et pressemøde.

Dagen inden sagde den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, at han ikke ser et "beslutningsgrundlag, der taler for våbeneksport til Saudi-Arabien".

I sidste måned godkendte Tyskland eksport af våben til kongedømmet for 416 millioner euro, hvilket svarer til 3,1 milliarder kroner.

Hidtil har den militære eksport især bestået af patruljebåde.

I januar stoppede Tyskland våbeneksporten på grund af Saudi-Arabiens rolle i krigen i Yemen. Men forsendelsen af våben blev genoptaget i sidste måned.

Merkel gentager søndag sin fordømmelse af drabet og understreger, at en efterforskning skal kaste fuld klarhed over drabet og stille de skyldige til ansvar.

Sagen om den dræbte journalist har igen forværret forholdet mellem Saudi-Arabien og Tyskland samt flere andre europæiske lande.

Tyskland og Saudi-Arabien genindsatte deres ambassadører for kun en måned siden, efter at de var blevet trukket hjem som følge af en diplomatisk strid.

Striden opstod, efter at Tyskland havde beskyldt Saudi-Arabien for at blande sig for meget i Libanons anliggende.

/ritzau/AFP