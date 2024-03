Tysk minister: Vi bruger ikke blot mindre på forsvar end USA, vi er også mindre effektive.

Tysklands finansminister siger, at Natos målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar er tilstrækkeligt og ikke skal øges.

- Det er allerede en udfordring at skulle leve op til de to procent, siger den tyske finansminister, Christian Lindner og tilføjer:

- Vi bruger ikke blot mindre på forsvar end USA, vi er også mindre effektive, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lindner siger, at et transatlantisk samarbejde vil fortsætte, uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus.

Det er et udtalt mål for alliancens medlemslande at bruge 2,0 procent af BNP på forsvar, men få lande har indtil nu haft svært ved at leve op til det.

Ifølge Nato's egne tal har 11 af de 31 medlemslande gjort forberedelser til at betale to procent i 2023. Det gælder Polen, Grækenland, Estland, Litauen, Finland, Rumænien, Ungarn, Letland, Storbritannien, Slovakiet og så USA.

EU-præsident Charles Michel, har også reageret stærkt på Trumps udspil.

- Skødesløse udspil om Nato's sikkerhed og artikel 5 tjener kun Putins interesser, har Michel sagt.

Han har understreget, at europæiske lande må tænke på sikkerhed og forsvar - også uden USA. Dette har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, også sagt tidligere.

- Udtalelserne fra Trump understreger behovet for, at EU udvikler dets egne strategiske autonomi, investerer i sit forsvar og holder alliancen stærk, skriver Michel på X.

/ritzau/AFP