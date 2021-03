Et voksende antal lande har sat vaccinen fra AstraZeneca og Oxford Universitet midlertidigt i bero.

Tyskland indstiller indtil videre vaccinationer med AstraZeneca-vaccine som følge af rapporter om risiko for blodpropper. Det oplyser sundhedsministeriet i Berlin.

Beslutningen kommer efter et voksende antal lande har sat vaccinen fra AstraZeneca og Oxford Universitet midlertidigt i bero. Det skyldes bekymring for vaccinens sikkerhed, efter at der i Norge, Danmark, Østrig og Italien er konstateret enkelte tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget vaccinen.

Det er ikke konkluderet, at der er nogen sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper. Det bliver i øjeblikket undersøgt.

Anklagemyndigheden i den norditalienske region Piemonte siger mandag, myndighederne har beslaglagt 393.600 doser AstraZeneca covid-19 vaccine, efter at en mand er død få timer efter at have fået vaccinen.

/ritzau/AFP