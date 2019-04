For anden gang på tre måneder sænker Tyskland vækstudsigterne på grund af blandt andet brexit.

Tysklands regering sænker forventningerne til landets økonomiske vækst i år til 0,5 procent.

Det er det halve af, hvad regeringen meldte ud i januar.

Økonomiminister Peter Altmaier siger ifølge Reuters, at en langsommere global vækst, bekymringer over brexit og handelsproblemer er skyld i halveringen.

Tyskland investerer ifølge økonomiministeren rekordsummer i infrastruktur, uddannelse og forskning.

- Men den nuværende svage fase i den tyske økonomi bliver nødt til at være et wake up-call, skriver han i en meddelelse ifølge Bloomberg News.

Det er anden gang på tre måneder, at regeringen skruer ned for forventningerne til væksten. I januar sænkede den vækstprognosen fra 1,8 til 1,0 procent.

Tysklands eksportvirksomheder oplever mindre efterspørgsel fra udlandet. Samtidig er der usikkerhed om, hvad den britiske udtræden af EU vil medføre, og om den handelspolitik, som USA's præsident, Donald Trump, vil føre.

Den tyske regering har blandt andet indført en større børnecheck og højere pensioner til mødre, og den håber, at disse tiltag vil være med til at give økonomien et skub i år, siger Altmaier.

I 2020 forventer Tyskland, at landets bnp vil vokse 1,5 procent.

/ritzau/Reuters