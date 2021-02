EU-planer om sanktioner mod Rusland for fængsling af Navalnyj er blevet mødt med trussel fra russisk regering.

Tyskland kalder fredag trusler fra Rusland om at afbryde al forbindelse til EU som "foruroligende".

Rusland reagerer ifølge Reuters på planer i EU om at indføre sanktioner over for Rusland. Det er på grund af regimets fængsling af aktivisten Aleksej Navalnyj.

Det var udenrigsminister Sergej Lavrov, som torsdag fremsatte truslen over for EU. Det var endnu et tegn på, at forholdet mellem Europa og Rusland er hastigt forværret inden for de seneste uger.

- Hvis man ønsker fred, så skal man være forberedt på krig, sagde Lavrov.

- Disse erklæringer er virkelig foruroligende og uforståelige. Det siger en talskvinde for det tyske udenrigsministerium.

Regeringens officielle talsmand i Berlin, Steffen Seibert, lytter med på talskvindens pressemøde. Han siger, at "jeg kan kun understrege det".

Hun henviser til, hvad den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, tidligere har sagt. Han udelukker ikke sanktioner mod Rusland. Men han ønsker samtidig dialog.

Det samme synspunkt har Frankrig i forhold til Rusland. Her er det også dialog, der fremhæves af præsident Emmanuel Macron.

Men det har gjort en række EU-politikere rasende, at Tyskland og Frankrig spiller som solister i forhold til Rusland. De vil have en fælles - og skarp - EU-holdning til Rusland.

De mener, at det svækker EU, når lande ønsker at indtage særpositioner.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, besøgte i sidste uge Rusland. Det endte som en diplomatisk fiasko. Udenrigsminister Lavrov ydmygede Borrell ved at omtale EU som "en utroværdig partner". Samtidig udviste Rusland tre EU-diplomater. Det skete uden at orientere gæsten fra EU.

EU-parlamentariker Guy Verhofstadt er tidligere belgisk premierminister og tidligere leder af EU-Parlamentets liberale gruppe. Han var vred.

- Det er helt enkelt rædselsfuldt. Ikke alene gør Rusland grin med EU. EU lader det også ske, skrev han på Twitter.

Tre EU-diplomater siger til Reuters, at EU formentlig om nogle uger vil indføre indrejseforbud mod præsident Vladimir Putins allierede og beslaglægge deres værdier.

/ritzau/