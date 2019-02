USA ventes at annoncere, at landet trækker sig fra omstridt våbenaftale med Rusland fra 1987.

Tyskland opfordrer Rusland til at holde sig til den våbenaftale, som Sovjetunionen indgik med USA i 1987. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen hedder INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), og den forbyder enhver opstilling af mellemdistanceraketter.

- Vi har ikke set nogen ændring i Ruslands opførsel de seneste 60 dage, siger en talsmand fra det tyske udenrigsministerium.

Talsmanden tilføjer, at det er op til Rusland at agere og handle i forhold til at sikre aftalens overlevelse.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere bebudet, at han vil trække USA ud af aftalen. Han mener, at Rusland har handlet i strid med betingelserne.

Fredag ventes Trump-administrationen formelt at annoncere USA's farvel til aftalen, skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og AP.

Det sker, efter at russerne fik en frist på 60 dage til at rette ind og overholde aftalen, men den frist udløber lørdag.

Bekymringen retter sig særligt imod et russisk missil, der hedder SSC-8, der er mobilt. Nato har tidligere sagt, at det kan ramme europæiske byer med "kort varsel".

Beskeden fra det tyske udenrigsministerium lyder, at den ene måde, Rusland kan redde aftalen er ved at tage sig af bekymringen, der fik Trump til at bebude USA's exit fra aftalen.

Aftalen er den første aftale, der fjernede en hel våbenklasse fra supermagterne. Helt konkret forbyder den enhver opstilling af mellemdistanceraketter.

/ritzau/