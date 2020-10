I kølvandet på nye stramninger af coronarestriktioner melder Tyskland om rekordhøje smittetal.

Tyskland melder om det højest coronasmittetal i landet under pandemien.

De seneste 24 timer har der således været 6638 nye smittede i Tyskland. Det skriver nyhedsbureauet AFP torsdag morgen.

Det hidtil højeste smittetal var 6294 den 28. marts. Dermed når smitten et niveau i Tyskland, som ikke er set siden begyndelsen af pandemien.

Det er dog sandsynligt, at der var langt større mørketal dengang på grund af lavere testtal. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Sent onsdag blev forbundskansler Angela Merkel og de tyske delstater enige om at skærpe tiltag for at bremse den nylige opblussen af coronatilfælde.

Blandt andet blev det besluttet, at regler om mundbind skærpes i regioner, hvor antallet af nye tilfælde er på over 35 per 100.000 indbyggere.

I disse regioner bliver mundbind påkrævet, hvis folk er samlet over længere tid et sted.

- Vi er allerede i en fase, hvor udbruddet vokser eksponentielt. De beslutninger, vi træffer de kommende dage og uger, vil blive afgørende for, hvordan vi kommer gennem denne pandemi, sagde Merkel onsdag aften.

Antallet af test, der er blevet foretaget i Tyskland, har siden midten af august ligget på lidt over en million om ugen, skriver dpa.

Ifølge Robert Koch-instituttet (RKI), der følger den tyske smitteudvikling, er andelen af positive test steget fra 0,74 procent i slutningen af august til 2,48 i ugen fra 5. til 11. oktober.

Der er dog et efterslæb hos mange laboratorier, som har nået grænsen for deres testkapacitet.

RKI har bekræftet i alt 341.223 smittetilfælde i Tyskland siden coronapandemiens begyndelse.

Det samlede antal dødsfald blandt coronapatienter er torsdag på 9710, hvilket er 33 mere end onsdag. Omkring 284.600 er raskmeldte.

/ritzau/