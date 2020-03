En pakke svarende til 6140 milliarder kroner skal holde erhvervsliv og lønmodtagere oven vande i coronakrisen.

Tysklands regering planlægger en hjælpepakke til en værdi af 822 milliarder euro for at hjælpe virksomheder, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det fremgår af et lovforslag, som nyhedsbureauet AFP har set lørdag.

Beløbet svarer til 6140 milliarder kroner.

De mange penge skal gå til en bred vifte af hjælpetiltag, herunder støtte til ansatte, der er gået ned i timetal.

De kan også bruges til delvist at nationalisere store selskaber, som er i fare for at gå konkurs, fremgår det af det lovforslag, AFP har set.

Tidligere lørdag kom det frem, at Tyskland overvejer at bløde op på de strenge låneregler, der gælder i landet. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

De låneregler har indtil nu skullet sikre, at Tyskland ikke kan have et budgetunderskud på mere end 0,35 procent af landets bruttonationalprodukt.

Tyskland er verdens fjerdestørste økonomi efter USA, Kina og Japan.

