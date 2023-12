Antallet af antisemitiske episoder lå ifølge projekt den seneste måned 320 procent over sidste års gennemsnit.

Der har været i alt 994 verificerede antisemitiske hændelser i Tyskland i løbet af den første måned af krigen mellem Hamas og Israel.

Det svarer til 29 sager hver dag eller 320 procent mere end det daglige gennemsnit i 2022.

Det oplyser Den Føderale Sammenslutning af Forsknings- og Informationsafdelinger om Antisemitisme i Tyskland, Rias.

Mange jøder oplever ifølge Rias antisemitiske hændelser i hverdagen og føler sig ikke sikre.

I 59 tilfælde fandt hændelserne sted tæt på anmelderens bolig. I byen Giessen tiltvang to mennesker sig adgang til en israelsk lejlighed. Her fjernede de et israelsk flag, som hang ud af vinduet.

Også på universiteter meldes der om flere hændelser. Nogle jødiske studerende har oplevet, at medstuderende har givet dem skylden for Israels handlinger. Nogle af dem er stoppet med at komme på universitetet.

Også i Danmark har der været meldt om en stigning i de registrerede antisemitiske hændelser.

Sidste uge lød det fra Det Jødiske Samfund i Danmark, at der på en måned var registreret 80 indberetninger om antisemitisme.

Til sammenligning registrerede menigheden fra 1. januar 2023 frem til angrebet fra Hamas i oktober 30 indberetninger.

Rias er et rapporteringsprojekt, der får midler fra den føderale kommissær for jødisk liv og kampen mod antisemitisme i Tyskland.

Det var 7. oktober, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas brød igennem grænsen mellem Israel og Gazastriben. Ifølge Israel blev omkring 1200 mennesker dræbt, størstedelen af dem civile.

Siden har Israel gennemført en offensiv i Gaza, der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder har ført til, at knap 15.000 har mistet livet.

Mandag blev en fire dages våbenhvile mellem Hamas og Israel forlænget med yderligere to dage. Israel har dog erklæret at ville genoptage kamphandlingerne.

/ritzau/dpa